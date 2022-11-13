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Эриксен про «МЮ»: «Раньше я не хотел переходить, но в этот раз все было иначе. Особенный клуб»

Кристиан Эриксен вспомнил, как не хотел переходить в «Ман Юнайтед» в прошлом. «Когда я играл за «Тоттенхэм», были разговоры, но в конце концов ничего не получилось.

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