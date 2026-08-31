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Лепсая: «Потеряв место в составе «Краснодара», Коста очень сильно стал портить атмосферу»

Лепсая: «Потеряв место в составе «Краснодара», Коста очень сильно стал портить атмосферу»

Футбольный агент Тимур Лепсая рассказал о причинах ухода из «Краснодара» центрального защитника Диего Косты.

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