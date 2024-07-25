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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симонс предпочитает перейти в «Лейпциг», а не в «Баварию», чтобы играть в старте. «ПСЖ» не хочет отпускать игрока, пока не найдет замену Мбаппе

Симонс предпочитает перейти в «Лейпциг», а не в «Баварию», чтобы играть в старте. «ПСЖ» не хочет отпускать игрока, пока не найдет замену Мбаппе

Полузащитник «ПСЖ» предпочитает провести следующий сезон именно в составе «красных быков», сообщает Bild.

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