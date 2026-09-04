Crude Oil Bull Thesis: The China Re-Entry Squeeze Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! QuantumEdge_QTG ⚛️ Crude is building a bullish structure on both the macro and technical side.
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