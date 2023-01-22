360

162 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инэсса ив
    Напалмом всех хохлятских уродов…беречь своих,это важнее«Звезда»: ВС РФ м...
  • галина
    Только национализация спасет страну.Экономист Адамидо...
  • Елена Бреслова
    а может этим бойцам чужда идеология нео-фашизма?! может они себя русскими считают?!ТАСС сообщил о пе...

Член ВГА Рогов: российские военные наступают в районе Орехова и Гуляйполе под Запорожьем

Член ВГА Рогов: российские военные наступают в районе Орехова и Гуляйполе под Запорожьем

Российская армия на Запорожском направлении сосредоточила основные наступательные действия в районе Орехова и Гуляйполя, сообщил РИА «Новости» член военно-гражданской администрации региона, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх