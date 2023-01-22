Российская армия на Запорожском направлении сосредоточила основные наступательные действия в районе Орехова и Гуляйполя, сообщил РИА «Новости» член военно-гражданской администрации региона, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российская армия на Запорожском направлении сосредоточила основные наступательные действия в районе Орехова и Гуляйполя, сообщил РИА «Новости» член военно-гражданской администрации региона, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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