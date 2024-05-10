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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщик «Оклахомы» выиграл 20 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки

Мужчина забросил с середины площадки в паузе второго матча серии «Тандер» – «Мэверикс» (110:119, 1-1).

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