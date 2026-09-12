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FiNE NEWS

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Ограничения движения в центре и на западе Москвы 12–13 сентября из-за велособытий

В Москве 12 и 13 сентября будет ограничено движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе города из-за проведения Московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Москва» и «Россия».

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