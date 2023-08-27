Страна и люди

9 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    А идеологии нет. Вернее, что то есть, но оно не зафиксировано законодательно. А пока существует такое положение - люб..."Не нравится – во...
  • Anlrey Boracow
    "Не нравится – во...
  • Надежда
    Хороший наглядный пример для продажных шкур из нашей либерастии! Этот придурок признался, что никто его из тюрьмы выт...ФСБ обвиняет бывш...

«Цей потяг у вогні» или «ляльок смикають за нитки… у вигляді ганчір’я»

«Цей потяг у вогні» или «ляльок смикають за нитки… у вигляді ганчір’я»

Почему бы БГ с Макаревичем не перевести свои песни на мову и, не прогнувшись под изменчивый мир, не приехать на рок-фестиваль памяти музыканта Игоря Ганькевича (который значим для рок-тусовки, тем более одесской, примерно как Майк Науменко для Питера) к своим новым украинским друзьям? *Да, Гребенщиков, Троицкий, Макаревич любят «напеть», как их чморили гэбэшники во времена Ленинградского рок-клуба (к слову, последний, будучи москвичом, в нем даже не состоял)… Но как бы они прокомментировали ЭТО!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх