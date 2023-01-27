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Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»

Гендиректор «Атлетико» обвинил «Реал» во влиянии на судей. Вчера «Атлетико» на выезде проиграл «Реалу» (1:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

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