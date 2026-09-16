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Рамблер

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Певец Niletto может заработать огромную сумму на гастролях

Певец Niletto может заработать огромную сумму на гастролях

Певец Niletto (Данил Прытков) планирует масштабный гастрольный тур по городам России, рассказал Telegram-канал «Звездач».

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