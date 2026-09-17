Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Воронеже, в котором пострадал 11-летний школьник

СК РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело после сообщений об аварии в Советском районе. Напомним, вчера, 16 сентября, около 15:20 на улице Писателя Маршака 42-летняя водительница врезалась в автобус.
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