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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» впервые с 1970-х обыграл «Реал» на своем поле в Ла Лиге дважды подряд

«Атлетико» повторил достижение 50-летней давности. Сегодня команда Диего Симеоне одолела « Реал » (2:1) на « Метрополитано ».

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