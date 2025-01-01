Покой нам только снится! Плутон устаканился, но Сатурн и Уран будут штормить в 2025-ом году

Этот процесс всегда приводит к нестабильности, когда сначала наблюдается затишье, а затем вновь активируются события, в том числе и те, которые связаны с международной политикой, например, с военными операциями.
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