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Покой нам только снится! Плутон устаканился, но Сатурн и Уран будут штормить в 2025-ом году

Покой нам только снится! Плутон устаканился, но Сатурн и Уран будут штормить в 2025-ом году

Этот процесс всегда приводит к нестабильности, когда сначала наблюдается затишье, а затем вновь активируются события, в том числе и те, которые связаны с международной политикой, например, с военными операциями.

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