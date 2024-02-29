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Оформление пожизненной ренты предлагают взять под контроль госорганов

Оформление пожизненной ренты предлагают взять под контроль госорганов

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя.

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