Оформление пожизненной ренты предлагают взять под контроль госорганов

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя.
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