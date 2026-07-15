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Новости Тамбова

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Новым председателем регионального отделения РВИО в Тамбовской области стал Андрей Чиликин

Новым председателем регионального отделения РВИО в Тамбовской области стал Андрей Чиликин

Избран новый председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО. Им стал заслуженный работник культуры и искусства региона, директор областного краеведческого музея Андрей Чиликин.

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