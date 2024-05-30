Изменения на фронте за ночь: на Волчанск кинули элитную часть охраны Генштаба ВСУ, Часов Яр – тяжелые бои, успех в Урожайном

Противник предпринял ночную попытку атаковать транспортную инфраструктуру Керчи в Крыму. Министр транспорта Крыма сообщил, что обломки сбитых ракет повредили остекление надстроек автомобильного и железнодорожного паромов.
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