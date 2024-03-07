По примеру России: Индия делает смелый шаг по уменьшению зависимости от доллара в торговле нефтью

Спустя четыре месяца после того, как правительство Индии отклонило просьбы российских нефтяных компаний платить за экспорт сырья из РФ в китайских юанях, оно теперь заставляет местные компании также надавить на экспортеров нефти из Персидского залива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии