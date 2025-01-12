Эксперты рассказали о пользе кофе по утрам

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк в беседе с "Известиями" заявила, что кофе, вопреки расхожим мифам, – очень полезный продукт, и особенно благотворное влияние на организм он оказывает после пробуждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии