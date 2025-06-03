Сколько поездок зарегистрировано в Китае на праздник Дуаньу 

В Китае в течение трехдневных выходных по случаю традиционного праздника Дуаньу или Драконьих лодок было зафиксировано около 5,91 млн въездных и выездных поездок, что на 2,7 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает romanian.
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