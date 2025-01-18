Личный враг Алиева: Азербайджан истязает экс-главу Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и фальсифицирует документы для суда над ним

БлокнотРУ Рубен Варданян – личный враг Ильхама Алиева. В свое время, когда Пашинян еще пытался урегулировать с Баку вопрос Нагорного Карабаха, президент Азербайджана поставил свое главное требование: снять с должности главы республики Варданяна.