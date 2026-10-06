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Аргументы и Факты

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Умершему актеру «На дне» Попову стало плохо на просмотре своего спектакля

Умершему актеру «На дне» Попову стало плохо на просмотре своего спектакля

Стали известны подробности смерти актера Василия Попова, известного по фильмам «Атака» и «Охота на лис».

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