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США заказали производство 126 истребителей F-35

США заказали производство 126 истребителей F-35

США запросили у компании Lockheed Martin производство дополнительных 126 истребителей пятого поколения F-35 для поставки в собственные вооруженные силы и вооруженные силы других государств, сообщила 29 апреля пресс-служба Министерство обороны США.

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