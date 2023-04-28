США заказали производство 126 истребителей F-35

США запросили у компании Lockheed Martin производство дополнительных 126 истребителей пятого поколения F-35 для поставки в собственные вооруженные силы и вооруженные силы других государств, сообщила 29 апреля пресс-служба Министерство обороны США.
США запросили у компании Lockheed Martin производство дополнительных 126 истребителей пятого поколения F-35 для поставки в собственные вооруженные силы и вооруженные силы других государств, сообщила 29 апреля пресс-служба Министерство обороны США.
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