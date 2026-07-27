Зеленский признал, что на создание производства ракет для Patriot уйдут годы Зеленский фактически подтвердил то, о чём западные эксперты п.
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Зеленский признал, что на создание производства ракет для Patriot уйдут годы Зеленский фактически подтвердил то, о чём западные эксперты п.
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