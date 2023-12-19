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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якушев о Ковальчуке: «Великий игрок. Его игра за «Спартак» поможет не только команде, но и популяризации хоккея в стране»

«Спартак» объявил о подписании Ковальчука 6 декабря. Контракт с 40-летним форвардом рассчитан до конца сезона.

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