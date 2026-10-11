Гербольдт назвала сильнейшего российского фигуриста: его оценки говорят сами за себя

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила победу Владислава Дикиджи на «Мемориале Дениса Тена».
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