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SPLETNIK

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"Я мать двоих детей". "Ангел" Victoria’s Secret Роми Стрейд рассказала, что ей отказали в участии в новом шоу, потому что она "не подходит"

"Я мать двоих детей". "Ангел" Victoria’s Secret Роми Стрейд рассказала, что ей отказали в участии в новом шоу, потому что она "не подходит"

31-летняя Роми Стрейд, которая с 2015 года входит в состав "ангелов" бренда Victoria’s Secret, публично рассказала, что в этом году не примет участия в шоу.

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