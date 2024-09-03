Актуальная идея для простого маникюра

Выбрать дизайн и цвет для маникюра – непростая задача. Сегодня актуально одно, завтра – второе, послезавтра – третье… Часто девушки, особенно работающие, выбирают классику вместо яркого, креативного и нестандартного дизайна, так как она нейтральная и выглядит аккуратно.
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