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ТОЛК

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Подготовьтесь заранее. Поздравления десантникам ко Дню ВДВ в стихах и прозе

Подготовьтесь заранее. Поздравления десантникам ко Дню ВДВ в стихах и прозе

2 августа в России отметят профессиональный праздник военнослужащих – День Воздушно-десантных войск. Накануне этого события "Толк" публикует праздничную подборку душевных поздравлений с Днем ВДВ в прозе, стихах и смс.

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