СМИ: сфера потребления в административном центре Хайнаня демонстрирует бурный рост

ХАЙКОУ /Китай/, 10 октября. /ТАСС/. Потребительский сектор Хайкоу (административный центр Хайнаня) демонстрирует бурный рост, город становится все более популярным в Китае местом для шопинга.
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