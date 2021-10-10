Мировое обозрение

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СМИ: сфера потребления в административном центре Хайнаня демонстрирует бурный рост

ХАЙКОУ /Китай/, 10 октября. /ТАСС/. Потребительский сектор Хайкоу (административный центр Хайнаня) демонстрирует бурный рост, город становится все более популярным в Китае местом для шопинга.

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