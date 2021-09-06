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Индия сфотографировала лунный модуль «Аполлона». Снова

Индия сфотографировала лунный модуль «Аполлона». Снова

Индийские ученые показали снимок места посадки Apollo 11 на Луне, где видна нижняя ступень лунного модуля.

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Sobering
С масштабом в шопе прошиблись. Как прошиблись американцы на съёмочной площадке с масштабом Земли, видимой якобы с поверхности Луны. Сами же потом выложили снимок аппарата с того места, где на фоне Земли видна Луна. ЗЕМЛЯ И НЕБО. Ну совсем за дураков держать продолжают.

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