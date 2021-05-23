Истощенную кошку нашли на трассе, измазанной в мазуте

ДругВ мире животныхИстощенную кошку нашли на трассе, измазанной в мазутеКак же повезло этой несчастной кошке попасться на глаза замечательному человеку по имени Игорь Алексеевич.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВиктория ВикторияСпасибо.....татьянаГОСПОДИ!!! помоги всем кошечкам найти уютный дом добрых хозяев... они заслужили лучшей жизни... люди берите животных они принесут вам счастье в дом... всем здоовья...Андрей БалашовВ первую очередь СПАСИБО Игорю Алексеевичу... И за то что подобрал, за то что вылечил, за то что оставил у себя.... Молодец, мужик!РОМАН МолчановСпасибо вам ,добрые люди ***Элеонора КоганСпасибо Игорю Алексеевичу за спасение Маркизы-Мурочки!!!!И спасибо его семье,принявшей эту очаровашечку-кошечку!!Наталья ДавыдоваСпасибо Игорю Алексеевичу и его семье,здоровья им!!!!!!!!Комментировать
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