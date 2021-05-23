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Истощенную кошку нашли на трассе, измазанной в мазуте

Истощенную кошку нашли на трассе, измазанной в мазуте

Как же повезло этой несчастной кошке попасться на глаза замечательному человеку по имени Игорь Алексеевич.

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Виктория Виктория
Спасибо.....
татьяна
ГОСПОДИ!!! помоги всем кошечкам найти уютный дом добрых хозяев... они заслужили лучшей жизни... люди берите животных они принесут вам счастье в дом... всем здоовья...
Андрей Балашов
В первую очередь СПАСИБО Игорю Алексеевичу... И за то что подобрал, за то что вылечил, за то что оставил у себя.... Молодец, мужик!
РОМАН Молчанов
Спасибо вам ,добрые люди ***
Элеонора Коган
Спасибо Игорю Алексеевичу за спасение Маркизы-Мурочки!!!!И спасибо его семье,принявшей эту очаровашечку-кошечку!!
Наталья Давыдова
Спасибо Игорю Алексеевичу и его семье,здоровья им!!!!!!!!

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