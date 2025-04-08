Магазин «Светофор» попал под многомиллионный штраф из-за санитарных нарушений

Торговая сеть «Светофор» оштрафована на сумму 11,57 миллиона рублей из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщил telegram-канал Shot, выразив мнение, что некоторые из региональных магазинов могут оказаться на грани закрытия.
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