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Мировое обозрение

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Китай запустил гигантский ядерный реактор Hualong One на 1200 МВт с цифровым управлением и защитой нового поколения

Китай запустил гигантский ядерный реактор Hualong One на 1200 МВт с цифровым управлением и защитой нового поколения

Китай снова подтвердил, что не собирается догонять Запад в атомной гонке. Он уже возглавил ее. На этой неделе национальная энергосистема получила новый реактор Hualong One (он же HPR1000) мощностью 1,2 ГВт на АЭС «Чанцзян» в провинции Хайнань.

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