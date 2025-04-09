Басков резко ответил про недругов Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!» — печальная участь

Певец прокомментировал шумиху вокруг нового сезона проекта. Николай Басков Социальные сетиНиколай Басков высказался про возвращение Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе» и про недругов его коллеги, которые в прошлом сезоне проекта разжигали скандалы.
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