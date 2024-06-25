Археологи-любители из Финляндии убедились в существовании легендарного клада

Искатели клада уверены в скорой своей победе после более 35 лет поисков.Команда археологов, охотившаяся за мифическим сокровищем, стоимость которого оценивается более чем в 15 миллиардов фунтов стерлингов, после 37 лет упорных поисков наконец-то нашла доказательство того, что оно существует.