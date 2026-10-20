Минусовая температура даже днем: потепления в Омской области пока не ожидается. По прогнозу синоптиков, до конца рабочей недели на территории региона будет прохладно.
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