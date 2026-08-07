Психолог Абравитова объяснила, зачем детям нужны свои деньги

Начинать давать ребёнку карманные деньги стоит примерно с шести-восьми лет, поскольку в этом возрасте лучше усваиваются основы экономии и рационального обращения с финансами, рассказала «Вечерней Москве» психолог Марианна Абравитова.
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