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Аргументы и Факты

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Психолог Абравитова объяснила, зачем детям нужны свои деньги

Психолог Абравитова объяснила, зачем детям нужны свои деньги

Начинать давать ребёнку карманные деньги стоит примерно с шести-восьми лет, поскольку в этом возрасте лучше усваиваются основы экономии и рационального обращения с финансами, рассказала «Вечерней Москве» психолог Марианна Абравитова.

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