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Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Виннипегом» и стал 5-м игроком с 40 шайбами в сезоне

Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Виннипегом» и стал 5-м игроком с 40 шайбами в сезоне

Леон Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Виннипегом» и стал 5-м игроком с 40 шайбами в сезоне. Форвард «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (5:7).

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