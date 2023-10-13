Связанную с Боранбаевым нефтяную компанию подарили государству

Компания по добыче углеводородов – АО «Phystech II» – подарила 100 процентов акций Казахстану. Акционеры компании приняли решение о передаче 100 процентов простых акций общества государству, передает Tengrinews.
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