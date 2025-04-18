Невеста Аршавина представила публике их общую дочку Еву — редкий кадр

Футболист официально признал ребенка, хотя пока так и не женился на избраннице. Андрей Аршавин с Анной Петрушиной Социальные сетиАнна Петрушина, невеста Андрея Аршавина, поделилась трогательными фотографиями их общей дочки Евы.