Кто такой Сергей Удальцов, которого снова подвергли давлению

ТК

Тамара Козачук

"Сергей Удальцов, идеолог и коммунист, родился в Москве в 1999 году и закончил юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта. В своей молодости он был сторонником сталинизма, но с годами отошел от жестокости Сталина. В 1997 году Удальцов присоединился к «Трудовой России», движению, выступающему за восстановление СССР ,,,," Какой способный За 2 года до рождения-и уже такая карьера. Автор хотя бы сам понял, что написал?????