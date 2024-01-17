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  • Юрий Горячев
    Мало,что сливают фото/видео из личного пространства....так еще и переписку личную. Очень все это похоже на в заранее ...Реакция жены Джиг...
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    "Сергей Удальцов, идеолог и коммунист, родился в Москве в 1999 году и закончил юридический факультет Московской госуд...Кто такой Сергей ...
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    он просто КЛОУН 🤡причем 💩дерьмовый. такие люди и продают Родину«Мобилизованные в...

Кто такой Сергей Удальцов, которого снова подвергли давлению

Кто такой Сергей Удальцов, которого снова подвергли давлению

Кто такой Сергей Удальцов, которого снова подвергли давлению Елена Галицкая11 января 2024 года оппозиционного политика Сергея Удальцова снова посетили с обыском.

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Комментарии
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Тамара Козачук
&quot;Сергей Удальцов, идеолог и коммунист, родился в Москве в 1999 году и закончил юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта. В своей молодости он был сторонником сталинизма, но с годами отошел от жестокости Сталина. В 1997 году Удальцов присоединился к «Трудовой России», движению, выступающему за восстановление СССР ,,,,&quot; Какой способный За 2 года до рождения-и уже такая карьера. Автор хотя бы сам понял, что написал?????
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