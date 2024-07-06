Забудьте об этих решениях в ванной. Это окончательно устарело!

Приветствую всех, кто ищет идеи для ремонта ванной! Я, как эксперт в ремонте и дизайне интерьеров, хочу предостеречь вас от необдуманных поступков и подскажу, какие решения для оформления ванной уже не актуальны и даже устарели.
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