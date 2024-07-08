Источник: В Сумской области ВС России накрыли крупную колонну ВСУ, двигающуюся в сторону границы В Сумской области Украины ВС России накрыли крупную колонну ВСУ, выдвигавшуюся в район границы для усиления.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Источник: В Сумской области ВС России накрыли крупную колонну ВСУ, двигающуюся в сторону границы В Сумской области Украины ВС России накрыли крупную колонну ВСУ, выдвигавшуюся в район границы для усиления.
Свежие комментарии