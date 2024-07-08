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Военные новости ★ спецоперация

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Источник: В Сумской области ВС России накрыли крупную колонну ВСУ

Источник: В Сумской области ВС России накрыли крупную колонну ВСУ, двигающуюся в сторону границы В Сумской области Украины ВС России накрыли крупную колонну ВСУ, выдвигавшуюся в район границы для усиления.

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