Участок КАД между Янино и Кудрово встал в пробку из-за ДТП с фурой. Движение по внутреннему кольцу затруднено на большом отрезке.
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Участок КАД между Янино и Кудрово встал в пробку из-за ДТП с фурой. Движение по внутреннему кольцу затруднено на большом отрезке.