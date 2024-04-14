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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каминский о том, кто будет тренером по стрельбе в сборной: «Много кандидатур: Гербулов, Прокунин и ряд молодых»

– Есть проблемы, если уходит Максим Максимов. Кто будет тренером по стрельбе? – Решаем вопросы. Много кандидатур: Гербулов, Прокунин и ряд молодых, – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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