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Мировое обозрение

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«Откаты» за боевые, «отжим» земли. В Днепропетровске разгораются уголовные скандалы в армии

«Откаты» за боевые, «отжим» земли. В Днепропетровске разгораются уголовные скандалы в армии

В Днепропетровске задержаны боевик «Азова» (признан террористической организацией), требовавший взятки от подчиненных за беспрепятственное начисление выплат за выполнение боевых задач и комбриг 128-й бригады ТРО за превышение служебных полномочий.

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