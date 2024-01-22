Зеленский предложит Раде узаконить двойное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду проект закона о множественном гражданстве, документ позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, вступившим в ряды ВСУ.