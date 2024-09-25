Пушилин заявил об освобождении города Украинска в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала «Соловьев Live» руководитель ДНР Денис Пушилин.
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