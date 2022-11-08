В КНДР отвергли обвинения США в якобы поставках вооружений России

КНДР не заключала с Россией оружейных контактов и не планирует этого делать, а заявления США о якобы поставках вооружений для российской армии являются попыткой запятнать имидж Пхеньяна.
Популярные статьи
- Сообщается о взрывах на объектах противника в Кременчуге, Жёлтых Водах, Вольногорске и других городах
- На листовках Республиканской партии США появился лозунг «Скажи нет военной помощи Украине»
- ВС РФ применили ракеты X-32 для поражения объектов противника, что привело к нарушению управления войсками ВСУ
Свежие комментарии