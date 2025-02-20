Лавров прибыл в ЮАР для участия в G20 (ВИДЕО)

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). В рамках форума в Йоханнесбурге он выступит перед участниками мероприятия с подробным анализом международной обстановки, уделив особое внимание причинам возникновения и продолжения острых конфликтных ситуаций.